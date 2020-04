Dall'Inghilterra arriva la bomba: per Milinkovic Savic c'è la fila di grandissimi club, i migliori del mondo. Sul centrocampista della Lazio ci sono Tottenham, Chelsea e Manchester United solo in Premier League, ma attenzione anche a Real Madrid, Juventus e Paris Saint Germain. Come riporta il Dailymail, Milinkovic sarà l'oggetto del desiderio del prossimo calciomercato.



CALCIOMERCATO LAZIO - Leonardo del Psg lo conosce benissimo e lo segue da anni, la Juve e il Real sono ammiratori di Milinkovic di lunga data, e il suo futuro è connesso con quello di Paul Pogba, di cui i bianconeri sognano un grande ritorno, nonostante le identiche mire di Zidane. Mourinho lo voleva allo United per sostituire proprio Pogba, ora sta pensando di lanciare l'assalto e portarlo al Tottenham, sfruttando gli ottimi rapporti con l'agente Kezman, che ha allenato al Chelsea. Altra grande pretendente: Kezman conosce benissimo anche Lampard, ci ha giocato, e il suo staff, formato da Cech e Makelele. Sa alla perfezione che portarlo a Stamford Bridge sarebbe una garanzia. Il prezzo di Milinkovic è un'incognita: Lotito lo valutava 100 milioni, con la crisi da Coronavirus le cose potrebbero cambiare. E per Milinkovic c'è la fila.