Il futuro di Jadon Sancho è in Premier League. Lo rivela il Sun, che parla di un possibile scontro di mercato tra Chelsea e Manchester Utd per il talento del Borussia Dortmund. La cifra è fissata a 100 milioni di sterline, di cui il 20% sarà destinato al Man City (vecchio proprietario del cartellino).



Entrambe le squadre avevano già provato nella sessione invernale a riportare l'esterno inglese in patria ma si son scontrate con problemi diversi: per i blues l'abbondanza di interpreti simili per quel ruolo, per lo United l'esborso importante di Bruno Fernandes.