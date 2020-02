Il Chelsea inizia già a muoversi in vista della prossima finestra estiva di mercato. Secondo quanto riporta l'Evening Standard, la dirigenza dei Blues avrebbe già stanziato 150 milioni di sterline per permettere a coach Frank Lampard di arricchire la rosa di nuovi rinforzi e, tra questi, potrebbe esserci Moussa Dembelé, centravanti del Lione che piace molto dalle parti di Stamford Bridge. Sempre secondo il tabloid britannico, i francesi potrebbero arrivare a chiedere una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni per il 23enne.