In casa Barcellona tiene banco il rinnovo dei contratti in scadenza a giugno 2022, ben quattro e tutti molto importanti: vista la situazione finanziaria del club catalano difficilmente quelli più onerosi saranno rinnovati.

Tra questi quello di Ousmane Dembelè, talento precoce mai sbocciato definitivamente, che quasi sicuramente si rilancerà in un nuovo club: su di lui ci sono le attenzioni di tanti top club, ma il Liverpool sembra aver rotto gli indugi: Jurgen Klopp lo ritiene perfetto per il suo stile di gioco e, come riporta Team Talk, ha chiesto al direttore sportivo dei Reds Michael Edward di preparare un offerta economica adeguata per convincerlo a trasferirsi sulle rive del Mersey.