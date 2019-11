La quarta stagione sulla panchina del Manchester City potrebbe essere l'ultima per Pep Guardiola, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Il Mirror riferisce i crescenti rumors su una clausola rescissoria nell'accordo fra il City e il tecnico catalano. Il Mirror fa anche riferimento al fatto che la famiglia di Guardiola non è felice di vivere a Manchester. Svariate le ipotesi per il futuro: un ritorno al Barcellona, un ritorno al Bayern Monaco, l'approdo alla Juventus al posto di Maurizio Sarri.