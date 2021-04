A volte ritornano. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Chelsea sarebbe disposto ad offrire 86 milioni di sterline (quasi 100 milioni di euro) per Romelu Lukaku, il gigante che sta trascinando l'Inter a suon di gol.



COMEBACK - Per il centravanti belga si tratterebbe di un clamoroso ritorno in quello che è stato il primo grande club della sua carriera, in quel Chelsea dove, seppur giocando poco o nulla, ha vinto la FA Cup e la Champions League nel 2012. Ma d'altronde, Antonio Conte e il club nerazzurro ritengono incedibile l'attaccante che si sta rivelando sempre più determinante in questa stagione, la quale, molto probabilmente, si concluderà col 19esimo scudetto.