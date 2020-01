Obiettivo di mercato della Roma, sull'esterno ex-Inter oggi al Liverpool Xherdan Shaqiri si è messo in moto il Siviglia. Secondo la BBC il club del ds Monchi, che è alla ricerca di un esterno mancino per l'attacco e aveva messo nel mirino anche l'ala del Milan Suso, ha presentata un'offerta ufficiale ai Reds per lo svizzero. Una mossa che potrebbe cambiare i piani di Milan e Roma e riaprire l'idea di uno scambio Suso-Under.