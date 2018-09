Il Tottenham pensa a Giovanni Simeone. Come riportano i media inglesi, gli Spurs, che in estate non hanno fatto mercato, stanno pensando seriamente al numero 9 della Fiorentina, in gol la scorsa settimana contro il Chievo Verona. Un obiettivo concreto, non una semplice suggestione, tanto che Pochettino sta preparando l'assalto già per il mese di gennaio e farne il vice Harry Kane, dando un'alternativa importante al centravanti inglese.