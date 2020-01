26,6 milioni di sterline, in euro oltre 31 milioni. E' questa la cifra che il Chelsea - secondo quanto recita il bilancio al 30 giugno 2019 - ha dovuto versare nelle tasche dell'attuale allenatore dell'Inter Antonio Conte e dei componenti del suo staff dopo il licenziamento avvenuto al termine della stagione 2017/2018. Lo riferisce Sky Sports.



Il tecnico salentino aveva ancora un anno di contratto, ma fu esonerato dal patron dei Blues Roman Abramovich per i cattivi risultati nella seconda stagione (quinto posto in Premier e mancata qualificazione alla Champions League, ma anche la vittoria della FA Cup) e per una gestione della rosa - in primis dell'attaccante Diego Costa, poi ceduto all'Atletico Madrid - che ha portato anche a un contenzioso legale, vinto dallo stesso Conte. Si apprende oggi che, oltre agli 11,3 milioni di euro ottenuti come risarcimento, il proprietario russo del Chelsea ha dovuto spenderne circa altri 20 per liquidare l'allenatore italiano e i suoi collaboratori.