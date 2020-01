Protagonista nella vittoria dell'Inter a Napoli con una doppietta, Romelu Lukaku parla a Sky Sport al termine della partita: "L'importante è avere un leader come Conte che ha grande esperienza, è importantissimo per una squadra giovane come noi. L'intesa con Lautaro Martinez? Siamo amici fin dall'inizio, facciamo molte cose insieme fuori dal campo e quando giochiamo insieme ci scambiamo le occasioni. Sono contento di come facciamo le cose, dobbiamo continuare così".