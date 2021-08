Romelu Lukaku è tornato a Milano, è già sceso in campo con la sua Inter nel test con il Crotone, e continua ad allenarsi per essere di nuovo protagonista coi colori nerazzurri. Il suo nome, però, in Inghilterra, continua a tenere banco per quanto riguarda il mercato, con il Chelsea campione d'Europa alla ricerca di un nuovo centravanti: e nel mirino dei Blues c'è proprio il grande ex, Big Rom.



OBIETTIVO BLU - Il 9 nerazzurro, che più volte ha dichiarato di vedersi all'Inter anche nella stagione 2021/22, è l'oggetto del desiderio di Roman Abramovich e Marina Granovskaia, che vogliono regalare a Thomas Tuchel un nuovo attaccante, dopo le difficoltà riscontrate da Timo Werner. Il sogno era Erling Braut Haaland, ma il Borussia Dortmund, dopo aver ceduto Sancho, non vuole vendere anche il centravanti norvegese. Ed ecco che l'alternativa di lusso è diventata Lukaku.



DOPPIA OFFERTA - Come riporta The Athletic, il Chelsea ha già recapitato due offerte sul tavolo dell'Inter, sintomo che la strada per Haaland è ormai compromessa e che la volontà di puntare sul belga è davvero forte. Sarà l'Inter a decidere il da farsi, schiacciata tra la volontà del giocatore, le offerte del Chelsea e la necessità di fare cassa in qualche modo.