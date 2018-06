Il Manchester United si unisce alla corsa per il centrocampista del momento: Sergej Milinkovic- Savic. Il serbo è entrato nel mirino di red devils, come riporta il Sun, ed è in cima alla lista dei desideri di José Mourinho. Il quotidiano inglese specifica che sul '94 ci sono anche forti Juventus e Real Madrid, ma che lo United è disposto ad investire una cifra superiore ai 110 milioni di euro per il laziale.