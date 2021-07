Il calcio è in difficoltà economica a causa della crisi globale data dalla pandemia Covid, ma alcuni club non rinunciano a fare da Paperoni di questo sport: il PSG è un esempio, ma ilè pronto a superarlo. Guardiola attende rinforzi soprattutto nella metà campo offensiva e mentre proseguono i discorsi per, per il quale potrebbe essere sacrificato, entra nel vivo il dossier centravanti: i Cityzens- La notizia la lancia l'edizione odierna del Sun e rimbalza sui media britannici, il City ha trovato la cifra giusta per convincere il presidente delDaniel Levy:per assicurarsi il capitano della nazionale inglese. Una cifra monstre che, qualora confermata, entrerebbe nella storia di questo sport: a queste condizioni, Kane diventerebbe il secondo colpo più costoso di sempre, alle spalle di(dal Barcellona al PSG). E non sarebbe da meno neanche l'ingaggio per Kane:al City per raccogliere l'eredità di Aguero al centro dell'attacco. Gli Spurs, come aveva confermato ancheal momento dell'insediamento, vorrebbero continuare con il loro capitano, ma già prima di Euro 2020 Kane aveva chiesto di ascoltare offerte e questo lascia le porte spalancate all'addio.- Nel frattempo il Tottenham porta avanti anche la campagna di rafforzamento, tra colpi in arrivo e rinnovi. Ultimo quello diarrivato oggi, prolungamento biennale a cifre importanti (si parla di un ingaggio da 12 milioni netti annui). Dall'è in arrivo(affare da 15 milioni) e sempre con i bergamaschi si tratta anche il difensore, che la famiglia Percassi valuta intorno ai. Ma la vera domanda riguarda l'attacco: dovesse davvero partire Kane, chi prenderebbe il suo posto? L'ultima suggestione lanciata dalla stampa britannica è, in uscita dal Barcellona e destinato a non tornare all'Atletico Madrid, dopo il fallimento dello scambio con Saul.