Mohamed Salah obiettivo della Juventus, dall'Inghilterra sono sicuri: il The Guardian riporta oggi del profondo interessamento da parte del club bianconero per l'esterno egiziano classe 1992 ex Roma, per rinforzare con un ulteriore campione una squadra che con l'arrivo di Aaron Ramsey è stata puntellata anche a centrocampo, in ottica della stagione 2019/2020.



I DETTAGLI - Salah, dopo essersi laureato capocannoniere della Premier ed aver raggiunto la finale di Champions League nella passata stagione, quest'anno finora ha realizzato 17 gol in Premier, 3 in Champions e 8 assist complessivi e si sta dimostrando un top player assoluto. Da Liverpool assicurano che i campioni d'Italia sono pronti a mettere sul piatto Paulo Dybala, calciatore molto gradito a Jurgen Klopp, per chiudere un affare clamoroso da circa 175 milioni di euro. Una cifra esorbitante, ma Paratici e la dirigenza della Vecchia SIgnora fanno sul serio per affiancare un ulteriore stella a CR7: complicato arrivare a Marco Asensio del Real, Salah pare più raggiungibile. Anche perché la situazione con l'argentino in questa stagione è tutt'altro che semplice, a causa di un rapporto non idilliaco con Allegri e le poche reti realizzate a causa dell'arrivo di Ronaldo. Dybala per arrivare a Salah? Dall'Inghilterra ci credono.