"Dybala dopo Ronaldo è l'acquisto che mi rende più orgoglioso, perché era un giocatore difficile da comprare". Lo racconta Fabio Paratici, ds della Juve, a La Gazzetta dello Sport su Paulo Dybala: "Veniva a sostituire Tevez, non proprio una roba leggera. Eravamo in finale di Champions League e contemporaneamente stavo comprando per quaranta milioni un giocatore del Palermo che aveva fatto tredici reti. Ti viene paura".



Il futuro di Dybala però è blindato da Paratici: "Dybala resta? Dybala resta, sì. Dalla Juve va via solo chi vuole andare via. I nostri giocatori, lo ripeto, sono difficilmente migliorabili. Dybala con chi è migliorabile? Difficile. Messi forse, già con Neymar avrei dei dubbi. E Dybala è uno che alla fine ce l’hai sempre. Gioca tutte le partite, è presente. Quando guardi la squadra ci trovi sempre il segno di Dybala".