Gavi, centrocampista classe 2004 di proprietà del Barcellona, potrebbe volare in Inghilterra. Se il nazionale spagnolo, in trattativa per il rinnovo di contratto con i Blaugrana, dovesse rinunciare all'estensione, il Liverpool sarebbe pronto a subentrare tra le parti offrendo 50 milioni di euro per il centrocampista. Lo riporta The Sun.