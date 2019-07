Dall'Inghilterra minimizzano: lo United non vuole chiudere per Milinkovic in questa sessione di mercato. Il perché è presto detto: non sta premendo per prendere il centrocampista serbo perché, a meno di clamorose accelerazioni del Real, Pogba dovrebbe rimanere un altro anno con i Red Devils.



MERCATO LAZIO - Come riporta Express.co, da fonti interne del club addirittura il club sarebbe irritato dai vari accostamenti del club a giocatori come Bruno Fernandes o Pepe. Allo United si sentono strumentalizzati per alzare il prezzo dei giocatori, mentre non hanno intenzione di rinforzare la mediana per il momento. Allo United Fernades piace, Milinkovic meno, secondo l'Express.