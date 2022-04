Arrivano ulteriro conferme sulla volontà di Romelu Lukaku di lasciare il Chelsea a fine stagione per tornare a Milano. Nella sponda interista, almeno per i suoi desideri, che però non collimano facilmente con le disponibilità economiche dell'Inter al momento ancora bloccata dall'impossibilità di investire da parte di Zhang. Per questo riporta la stampa inglese il Milan sta monitorando la sua situazione pronta ad un clamoroso sgarbo.