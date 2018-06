E' ormai tutto fatto per il trasferimento di Mahrez al Manchester City. Secondo quanto riporta il Sun on Sunday infatti i Citizens hanno definito gli ultimi dettagli con il Leicester per l'acquisto del giocatore algerino e manca solo l'ufficialità per completare l'operazione. Mahrez porterà 75 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro nelle casse del Leicester.