​

Ne ha scritto TalkSport, portale inglese specializzato anche in calciomercato: il Manchester United rischia di non formalizzare l'acquisto di Mario Mandzukic nel mese di gennaio. Il centravanti croato, ancora in forza alla Juve ma volontariamente esclusosi dalla disponibilità di Maurizio Sarri, potrebbe infatti subire la concorrenza di un altro pezzo da novanta come Gareth Bale, ormai da un anno in rotta con il Real Madrid di Zinedine Zidane. Sarà un mercato di 'riparazione' decisamente caldo, dunque. E dall'Inghilterra lanciano l'allarme ai bianconeri: Mario potrebbe anche rimanere...