In Inghilterra la danno come una possibilità concreta: José Mourinho può essere esonerato. Il manager portoghese è entrato in rotta di collisione con il Manchester United: critiche alla tournée, rapporti incrinati con il dg Ed Woodward e, ovviamente, problemi legati al mercato. Gli arrivi di Fred e Diogo Dalot non bastano, per lo Special One, che sembra essere entrato nella classica crisi del terzo anno.



Era successo al Real Madrid, era successo al Chelsea e, ora, rischia di succedere allo United. Mourinho ha criticato anche alcuni dei suoi giocatori, come Valencia e Martial, rei di non aver avuto un rendimento adeguato alle attese e alle richiesta del tecnico portoghese. Mou contro tutti. E ora rischia l'esonero.