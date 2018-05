La Juventus cerca con insistenza Anthony Martial, esterno d'attacco del Manchester United e tra i primi obiettivi per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Attenzione, però, a quanto riportato in Inghilterra dal Manchester Evening News: i Red Devils avrebbero tolto Martial dal mercato per la prossima finestra estiva. Resta un'indiscrezione isolata che, in assenza di conferma, non chiude alla Juventus la strada che porta a Martial.