Il Napoli guarda in Inghilterra. Come scrive il Daily Telegraph, infatti, nel mirino del club partenopeo c'è Neal Maupay, attaccante 23enne del Brighton. Nato a Versailles, centravanti, all'occorrenza seconda punta o esterno, è stato prelevato dai Seagulls in estate, che lo hanno pescato dal Brentford: alla sua prima stagione in Premier, l'ex Nizza ha realizzato 7 gol in 21 partite, con una rete ogni 220 minuti. Il Napoli guarda con interesse a Maupay, ma c'è un ostacolo: la valutazione. Sì, perché per il Brighton costa già 40 milioni di euro...