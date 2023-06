Kylian Mbappé può lasciare il Paris Saint-Germain già in questa finestra di mercato. L'attaccante francese è da tempo obiettivo del Real Madrid, che farà di tutto per fargli vestire la maglia dei Blancos ma in Inghilterra sono sicuri che ci sono due club pronti a dare battaglia: secondo The Sun, infatti, oltre al Liverpool c'è anche il Manchester United che cerca un colpo da novanta.