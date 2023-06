Le prime indiscrezioni della giornata di ieri avevano già scatenato un'autentica bagarre tra Francia e Spagna e nelle ultime ore i rumors che voglionoon un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. L'ultima mossa del fuoriclasse francese e del suo entourage - l'invio di una lettera pubblica nella quale veniva certificata la volontà di non rinnovare il contratto oltre la scadenza del 2024 - ha suscitato. E per la prima volta il PSG apre concretamente al trasferimento del giocatore nell'unica destinazione presa in esame dal diretto interessato, alla Casa Blanca.- Ufficialmente il presidente delle merenguese sull'argomento ha sempre mantenuto un atteggiamento estremamente prudente e rispettoso del Paris, negando che dopo gli arrivi di Bellingham e Joselu il mercato del Real Madrid potesse regalare altri colpi ad effetto. Attendendo l'estate del 2024 per coronare il desiderio reciproco di portare Mbappé nella capitale spagnolo a parametro zero. Ma l'improvviso precipitare della situazione in Francia può cambiare nuovamente la piega degli eventi e ora- quella di una rivoluzione che dovrebbe portare a diverse cessioni e ad acquisti meno sensazionalistici, ma che attende soprattutto la nomina del successore di Galtier -all'interno dello spogliatoio. Da qui l'input arrivato direttamente dal Qatar didalla cessione del suo giocatore più importante.- Per il portale PSG Community, quello che per primo ha sganciato la "bomba", prontamente raccolta dalle principali testate d'Oltralpe e spagnole,da parte dell'asso della nazionale vice-campione del mondo. A Madrid cresce l'attesa e qualcuno, la nota trasmissione televisiva "El Chiringuito de Jugones", si è addirittura avventurato nell'individuare la data della possibile presentazione dell'attaccante al "Santiago Bernabeu": domenica 23 luglio.