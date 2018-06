Il Paris Saint-Germain insiste per N’Golo Kanté. Il club transalpino, secondo il Daily Mail, è pronto ad avanzare un’offerta di 100 milioni per tentare di strappare il centrocampista della nazionale francese al Chelsea. Tuttavia, prima di poter compiere un simile sacrificio economico, dovrà operare sul mercato in uscita e i principali indiziati a salutare sono Javier Pastore, Angel Di Maria e Julian Draxler.