L'Inter nel futuro di Mesut Ozil? Forse, ma non quella di Milano. Come scrive il Sunday Express, infatti, David Beckham vuole portare il trequartista dell'Arsenal in MLS, nella sua Inter Miami CF. L'ex fuoriclasse inglese vuole farne il proprio uomo franchigia in vista del debutto nel massimo campionato americano: in scadenza di contratto nel 2021 con i Gunners, accostato ai nerazzurri, non ha mai nascosto il piacere, un giorno, di giocare nella Major League Soccer.