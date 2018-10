Il rinnovo di contratto prima, la fascia da capitano poi. Alessio Romagnoli ha sposato appieno il progetto del Milan, prolungando con la vecchia proprietà, infilandosi la fascia con quella nuova: simbolo della ripartenza rossonera, che vuole provare a cancellare la scorsa stagione, quando il leader della difesa, nonché capitano, era Leonardo Bonucci. Contratto sino al 2022 e parole d'amore: "Volevo restare, torneremo grandi". Parole che, però, sembrano essere arrivate a Londra.



L'OCCHIO DI SARRI - Il Chelsea vuole il numero 13 del Milan. Lo scrivono i tabloid inglesi, con tanto di scout a San Siro, in occasione del derby perso con l'Inter, per vederlo da vicino. Lo voleva Conte, e il Milan rifiutò; lo volevano ancora questa estate, con un'offerta da 40 milioni di euro più bonus, e il Milan disse ancora di no; ora ci riprova Sarri, che aveva fatto seguire il classe '95 quando siedeva sulla panchina del Napoli. Per Leonardo e Maldini è incedibile, un simbolo del nuovo corso: solo un'offerta irrinunciabile potrebbe far vacillare le alte sfere rossonere. Che credono in Romagnoli. Come Sarri...