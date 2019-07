Paul Pogba partirà con il Manchester United nella trasferta in Australia. Nonostante la sua volontà di cambiare aria, il centrocampista francese ha seguito il diktat della società inglese. Tuttavia, non mancano le voci di un suo possibile trasferimento ad un'altra squadra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Juventus sarebbe in pole position con un'offerta da oltre 130 milioni di euro. Si tratta della proposta più vicina ai 150 milioni richiesti dallo United. Il Real Madrid, per ora, resta sullo sfondo.