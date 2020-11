Secondo quanto riportato dalla stampa inglese Ole Gunnar Solskjaer ha scelto e ha deciso di puntare su Bruno Fernandes per la propria mediana. L'allenatore norvegese non pensa però che l'asso portoghese sia "compatibile" con Paul Pogba e libererebbe il francese a fine stagione per un addio. La Juventus è da sempre interessata al ritorno di Pogba a Torino..