Arriva dall'Inghilterra e in particolare dal Daily Mail la notizia che il Tottenham ha contattato la Juventus per Paulo Dybala. Gli Spurs sono pronti a mettere sul piatto per l'attaccante argentino quasi 90 milioni di euro con i primi contatti fra i club risalenti a circa un mese fa. Manchester United e PSG sono gli altri due club che hanno mostrato interesse per l'ex Palermo ora alla corte di Maurizio Sarri.