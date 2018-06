Il futuro di Jack Wilshere è ancora molto incerto. Il centrocampista inglese ha un contratto in scadenza con l'Arsenal che non ha ancora rinnovato. Secondo il Sun, oggi ci sarà un incontro tra il nuovo tecnico dei Gunners, Unai Emery e Wilshere che nel frattempo avrebbe ricevuto una proposta dalla Juventus, pronta a prenderlo a parametro zero.