The Sun lancia un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso: Zinedine Zidane, ormai ex- allenatore del Real Madrid, potrebbe tornare subito ad allenare senza prendersi nessun anno sabbatico. Il portare inglese spiega come sulle tracce dell'allenatore francese ci sia addirittura la federazione del Qatar, che avrebbe individuato in Zidane la figura giusta per costruire un progetto valido progetto in vista del mondiale in casa del 2022. Per convincere Zizou, la federazione qatariota, avrebbe stanziato un quadriennale a 50 milioni di euro all'anno.