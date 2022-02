Primi gol tra i professionisti per Martin Satriano, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Inter in prestito al Brest. L'uruguaiano ha sbloccato il match contro il Troyes dopo appena 7' di gioco e ribadendo in rete al 27' per la doppietta personale. Per i rivali in gol l'ex Milan Adil Rami.