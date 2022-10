Non solo le proteste dopo l'Inter, il Barcellona è nuovamente furioso con arbitri e VAR dopo la sconfitta nel Clasico con il Real Madrid. Rabbia dei catalani, che chiedevano un calcio di rigore per fallo di Carvajal su LewandowskI: al termine dell'incontro, riferisce la stampa spagnola, il presidente blaugrana Joan Laporta si è recato nello spogliatoio degli arbitri per chiedere spiegazioni ed è stato allontanato.