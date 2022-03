Andrà via, ormai manca solo l'ufficialità.Una scelta dettata da ragioni economiche, troppo ampia la forchetta tra offerta e richiesta, l'argentino dal prossimo anno vestirà una nuova maglia. Ora che è arrivata la parola fine con la Juve , la Joya sarà libero di studiare le proposte.. A 28 anni vuole continuare a vincere, potrebbe continuare a farlo in Italia.più del Milan, che aveva pensato a lui in passato.Non mancano gli estimatori anche all'estero, soprattutto in Spagnaa caccia di un paio di colpi per rimpiazzare Mbappe e, probabilmente, Messi. A Parigi hanno grande disponibilità economica, come in Inghilterra(che dopo aver salutato Aubameyang a giugno perderà anche Lacazette) esuo grande supporter, e a Manchester, soprattutto sponda United, al quale è stato vicino nell'estate 2019. Al momento non arrivano segnali dal Manchester City, che ha già acquistato Julian Alvarez dal River Plate e punta a Erling Haaland del Borussia Dortmund.