"Cos'è il Genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione", afferma il mitico Rambaldo Melandri, interpretato dall'attore Gastone Moschin, nello storico film "Amici miei" di Mario Monicelli: fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione che al momento sono quasi totalmente assenti nel centrocampo del Milan. "Quasi" perché per la fortuna dei tifosi rossoneri un "genio" nella mediana di Gennaro Gattuso c'è e si è palesato subito, al 15' match di ieri sera al San Paolo di Napoli contro i partenopei di Carlo Ancelotti, con una rete che, seppur poco esaltata, è stata una perla assoluta: Giacomo Jack Bonaventura sembra al momento l'unico raggio di sole in un reparto che nella gara di ieri ha conosciuto quasi solo ombre.



IMPRESCINDIBILE E IMPREVEDIBILE: GATTUSO NON CI RINUNCIA - La notte del San Paolo ha infatti confermato una vecchia convinzione: questo Milan non può prescindere da Bonaventura, l'unico in grado di dare imprevedibilità alla manovra, con giocate di classe e dribbling che garantiscono la superiorità numerica, ma anche con passaggi più volitivi e volutamente rischiosi rispetto a quelli di chi lo circonda, ma mai banali. Gattuso lo sa e non rinuncia mai alla fantasia di Jack, troppo spesso criticato anche da alcuni fan rossoneri che vorrebbero sempre di più dal centrocampista ex Atalanta, quando probabilmente a volte è l'unico che tiene su la baracca. Sulla mediana è stato assolutamente il migliore, efficace nell'approfittare di Hamsik che avanzava, bravo negli inserimenti e in occasione del gol.



NO ALLA JUVE, RINNOVO IN VISTA - Dopo aver realizzato 8 gol nella scorsa stagione con Gattuso in panchina da dicembre in poi, Bonaventura ha segnato all’esordio in campionato, con uno dei suoi inserimenti box to box, punto di forza della squadra rossonera. Si tratta del quinto centro al Napoli in carriera: dopo un'estate costellata da tante voci di mercato, Jack ha ripreso al meglio la nuova stagione. Su di lui durante il mercato si era gettata la Juventus, con Massimiliano Allegri che da sempre è un suo grande estimatore, ma il Milan ha detto no: ora si va verso il rinnovo che avrà durata di almeno due anni in più rispetto all'attuale scadenza fissata per il 2020, con ritocco dell'ingaggio verso l'alto. Gattuso ha almeno un motivo per sorridere.



