Un dualismo destinato a riproporsi nel corso della stagione. Nonostante la decisione della società, in accordo con Gattuso, di affidare il ruolo di titolare in campionato a Donnarumma e nelle coppe a Reina, in casa Milan le gerarchie tra i pali potrebbero cambiare. Dopo un precampionato in chiaroscuro, l'esordio ufficiale a Napoli ieri sera ha riportato in auge le incertezze del classe 1999, con lo spagnolo che scalpita alle sue spalle. Il gol del pari di Zielinski ha evidenziato, infatti, l'insicurezza di Donnarumma, che prima non esce deciso sul traversone e poi si fa beffare dal polacco sul primo palo.



'VECCHIO' ERRORE - Un errore di valutazione della vecchia dirigenza, lasciato in eredita a Leonardo, Maldini e Gattuso. La gestione dei portiere rappresenta uno dei casi più spinosi da gestire per l'allenatore rossonero. In vista di una cessione di Donnarumma in estate, il ds Mirabelli si era cautelato assicurandosi a parametro zero Reina dal Napoli. Le prestazioni non brillanti del classe '99 nell'ultima fase della passata stagione, che hanno ridotto la valutazione e le richieste, e il cambio di proprietà e di dirigenza hanno stravolto i piani di Gattuso, che si è ritrovato con Reina e Donnarumma a disposizione, entrambi a caccia di una maglia da titolare.



REINA SCALPITA - "Se Donnarumma riesce a fare copia e incolla di Reina, per come interpreta il ruolo anche nello spogliatoio, può diventare il numero uno al mondo. Ha avuto una fortuna incredibile, ha davanti un campione incredibile. Ora sta a lui, deve fare solo copia e incolla. Uno farà il titolare in campionato, l’altro farà le altre due competizioni". Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Gennaro Gattuso aveva chiarito così la situazione legata ai portieri. Se la questione anagrafica e la necessità del club di valorizzare il suo gioiellino spingono verso la conferma di Donnarumma, dall'altra parte Reina garantisce in questo momento la personalità e l'esperienza necessarie in questo momento per guidare un reparto - formato da tanti calciatori giovani - che ha perso in estate il suo leader Leonardo Bonucci. Una valutazione che potrebbe sovvertire le gerarchie a distanza di poche settimane dal via della stagione, con Donnarumma che potrebbe cedere il posto da titolare allo spagnolo.



@AleDeFelice