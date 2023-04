Dopo una gloriosa carriera con la maglia del Manchester United, Wayne Rooney potrebbe tornare sotto i riflettori, ma non all'Old Trafford. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Marca, l'ex numero 10 dei Red Devils potrebbe debuttare nel mondo della boxe, sport di cui è sempre stato appassionato.



Secondo il promotore sportivo Eddie Hearn, Rooney potrebbe avere una brillante carriera e già è emerso il nome di un papabile primo sfidante. Si tratta di Jake Paul, noto youtuber poi divenuto pugile.



Le richieste dell'ex calciatore di fare il proprio ingresso nel circuito pugilistico non sarebbero mancate anche in passato, ma i problemi con l'alcol avrebbero spinto gli organizzatori a declinarle.