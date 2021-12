In principio fuseguito da Franke Andrea. Sogni di gloria andati in frantumi, su giocatori diventati fragili con l'usura europea: la qualità non basta per trionfare nel nuovo calcio americano. Storico lo striscione esposto in un derby da parte dei supporter dei New York Red Bulls:", con le caricature, in bastone, dei centrocampisti ex Chelsea e Milan. Sono passati 6 anni E ora, New York FC conquista l'America.Contro, ai rigori, la franchigia yankee vince la sua prima: 1-1 nei tempi regolamentari, conbravo a stappare il match, con un colpo di testa, e il Timberbravissimo a riprenderla al 94esimo, pochi secondi prima del triplice fischio del direttore di gara. Ai rigori, decisivi gli errori proprio di Mora e di Diego, con la storia che mette lo sgambetto alla... storia: era l'ultima della leggenda argentina, nel suo stadio,, dove era arrivato nel 2013, dopo le grandi cose fatte vedere al. Due titoli vinti, l'errore dagli 11 metri all'ultimo atto: decidi quando finire, ma non come finire.Il rigore decisivo è stato realizzato dal difensore peruviano, che ha regalato così la vittoria alla franchigia azzurra, guidata dalla classe dell'ex Atalanta Maxi, 11 assist in stagione il Frasquito, e dai gol di Valentìn, 19 gol e 8 assist in 32 partite, classe '98 argentino, di, ma diventato grande in Cile, all'Universidad. Soprannominato Taty, primo argentino a vincere il titolo di capocannoniere in, in finale ha timbrato il cartellino e segnato il primo rigore, portando a termine il suo lavoro sino in fondo: voluto dallo storico vice di Pep, mai in campo in Argentina, perché dopo il Cile è andato al Torque in Uruguay, sogna l'Italia e la Liga per continuare a crescere. Ne è passato di tempo dall'ospizio: ora New York FC gode coi giovani. E coi gol di Castellanos.