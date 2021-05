La sua esplosione non nasce ieri, come qualcuno ha fatto credere (la Superlega era stata ufficialmente discussa nei dettagli 2 mesi prima) eVedi le ultime decisioni della Lega di serie A, che ha deciso di chiudere alle “piccole” squadre per - indovinate un po’ -. Lasciando perdere la tenzone tra traditi e traditori, tra avidi e generosi, proviamo a scandagliare alcune tra le “parolone” più gettonate.troppe squadre avevano diritto a partecipare al torneo senza qualificazione. E’ una critica condivisibile a patto d’intenderci su cosa sia meritocratico.. Ma il discorso cambia un po’ se consideriamo i risultati storicamente raggiunti. Per esempio,E l’attuale meritocrazia , alimentata, mantenuta, non diventa un’oligarchia, con tutto quello che ne consegue?È quel che, sinteticamente, ha detto Conte circa due settimane fa in un dopo partita a Sky.Ma in questo modo - si dice - i “piccoli” club avranno sempre più difficoltà a diventare grandi.(ah! Ma il Leicester! Ah! L’Atalanta) va tutto bene e quindi bisogna difendere questa meritocrazia che fa poca rima con democrazia.A un certo punto, le parti configgono. Ovunque, non solo nel calcio.- Ormai si dice da decenni,Non c’è bisogno di ripetere la sfilzache supera di gran lunga glidel botteghino, lache allarga la platea, il ruolo acclarato del. Eppure,, (anche in quella sudamericana)Il tifoso segue i bilanci, l’organizzazione, la commercializzazione, le sponsorizzazioni, ma: una squadra, per lui, non sarà mai fino in fondo un’azienda. Però una squadra professionistica non può non esserlo.che, reagendo scandalizzati alla Superlega, hanno detto una balla, peraltro contenente in parte una verità: “Il calcio è dei tifosi” cioè delle persone e non dei padroni (siano essi emiri, fondi d’investimento, vecchie famiglie, imprenditori…). Già, ma il sistema messo in piedi a partire proprio dalla clausola, non si basa proprio su un gioco al rilancio, col lavoro “sporco” lasciato al procuratore, il quale ha tutto l’interesse ad aumentare l’ingaggio (leggi aumento delle spese societarie) per sé e per il suo assistito? La difesa del lavoratore, quindi, confligge col sentimento popolare? Infatti, avete, per caso sentito, i calciatori delecc. ritenere necessaria la rinuncia alla figura del procuratore, chiedere una diminuzione dei loro stipendi?: lo stesso “prodotto” perderebbe fascino e valore senza legame con le comunità del tifo, ma il fattore identitario, di per sé, non è sufficiente a mantenere, oggi, una squadra ad elevati livelli.Lo deve comprare o no quel giocatore che potrebbe risultare determinante per coppe e campionati? Ci pensate ai tifosi dell’Inter che dicono : “Lukaku non lo vogliamo! Costa troppo!” oppure “Vendiamolo così rientriamo dai debiti!”Sempre a proposito della Superlega,E si è fatta un po’ di confusione. Non ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall’altra. In realtà s’è giocata una partita tra due varietà di capitalismo.(siamo alla fase teoricamente dilettantistica) e massimizzazione economica,La NBA nacque nel 1949 come sviluppo di quanto iniziato nel 1946: allargare le arene di hockey su ghiaccio con un “spazietto” riservato a quel nuovo gioco che si chiamava Basket, per poter incassare di più. Il calcio, invece, non si sviluppò per creare profitti, anzi veniva celebrato per la sua natura antieconomica e anche il passaggio al professionismo non innescò prepotenti logiche di sfruttamento commerciale. Forse per questo 600 mila tifosi americani dell’NBA vanno a generare un incasso annuale generale stimato, a cominciare dal prossimo anno, in circa(fonte Il Sole 24 ore). La NFL, il football americano, con un terzo degli spettatori, dal 2022, invece, incasserà 10 miliardi di dollari l’anno.: alimenta una realtà che detesta. Ecco perché si rivolta contro Glazer o il calcio dei super ricchi e comincia a chiedere l’azionariato popolare.Ultimamente anche l’economista, di solito così sensibile alle ragioni neoliberistiche della produttività e della libertà d’impresa,(50%+1 di azionariato diffuso che concede la maggioranza ai tifosi ), il che non permette che il Bayern perda un campionato e il St. Pauli lo vinca.i e in Italia, un punto della Legge Delega della Riforma dello Sport cita l’esigenza di sviluppare l’azionariato popolare. Parlarne in dettaglio sarebbe troppo lungo. Ma resta una domanda: Real Madrid e Barcellona, società fondate proprio su questo sistema, non navigano forse nei debiti?