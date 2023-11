C'era una volta la BBC... La storica difesa a tre formata da Barzagli, Bonucci e Chiellini davanti a Buffon ha vinto tanti scudetti alla Juventus e ha fatto la fortuna anche della Nazionale. Facendo le debite proporzioni, ora la storia può ripetersi con l'Inter. Simone Inzaghi gioca con la difesa a tre, invece Spalletti preferisce una linea arretrata a quattro. Eppure il ct pesca a piene mani dalla squadra nerazzurra e, in vista della prossima gara di qualificazione a Euro 2024 di venerdì sera a Roma con la Macedonia del Nord, medita di schierare una difesa con Darmian, Acerbi, Bastoni e Dimarco. Tutti calciatori dell'Inter, nati e cresciuti in Lombardia.



Gli ultimi due avevano giocato anche nell'ultimo precedente pareggiato 1-1 lo scorso 9 settembre a Skopje. Bastoni era in campo anche nello spareggio per i Mondiali 2022 perso a Palermo il 24 marzo 2022 insieme a Barella, favorito su Frattesi per la rivincita di dopodomani. Quando Spalletti punterà su 5 stelle dell'Inter, a caccia dello scudetto della seconda stella. Juventus permettendo.