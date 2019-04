Martin Skrtel pronto al ritorno in Italia: su di lui c'era il Parma, poi l'accoppiata Lazio ed Inter ha interrotto ogni trattativa. Il 34enne ex Liverpool sta andando a scadenza: il suo contratto con il Fenerbahce scade il 30 giugno, potrebbe essere un rinforzo d'esperienza a parametro zero. E la sfida Champions, dopo la vittoria della Lazio a San Siro di misura, ora si sposta sul mercato.



MERCATO LAZIO - Il Parma ci ha fatto un pensiero, il roccioso difensore classe '84 piace molto. Come riporta Fanatik, il Parma ha incontrato il manager del giocatore, ma sul piatto c'è uno stipendio importante, almeno 2 milioni di euro, e la durata del contratto: per convincerlo bisogna fargli firmare almeno un triennale. La Lazio ci pensa, l'Inter pure, Skrtel è considerato, a 0, un vero e proprio affare. E la sfida Champions passa su cellulari e contatti di calciomercato.