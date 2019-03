Simone Inzaghi dopo la vittoria contro l’Inter ha parlato a Sky Sport del momento della sua Lazio: "Ci aspettano una serie di partite importanti e ravvicinate, dovremo essere bravi a recuperare le energie. Il mio weekend perfetto? Guardo solo la mia squadra, veniamo da un ottimo momento nonostante la sosta dove abbiamo perso Radu e Patric. Abbiamo messo altri giocatori e il risultato non è cambiato, ci voleva personalità per vincere a San Siro davanti a questo pubblico. Abbiamo sbagliato a non raddoppiare, avremmo sofferto di meno, ci siamo chiusi centralmente, concedendo solo traversoni gestiti bene dai miei centrali e da Strakosha. Non sono mai stato pessimista, dopo Firenze mi dispiaceva solo per i ragazzi. La svolta è arrivata a dicembre con il Cagliari, poi i tanti infortuni che ci hanno costretto a cambiare qualcosa. Abbiamo sempre fatto prestazioni ottime, con i giocatori migliori in campo stiamo tornando ai nostri livelli. peccato per Correa, era in un ottimo momento, cura bene la fase di non possesso. È un ragazzo intelligente, ha avuto un problema alla schiena, aveva preso un antidolorifico ma non ce l'ha fatta. Dispiace per Caicedo che per due volte ha trovato di fronte Handanovic, ha fatto tre miracoli e ci ha negato il secondo gol. Nulla da dire ai ragazzi, ora non dobbiamo fermarci e recuperare le energie per la Spal. Luis Alberto sta giocando benissimo da interno, fa le pressioni che piacciono a me, coi tempi giusti. Sta facendo bene, ho preferito non inserire Caicedo, fino all'ultimo ho avuto il dubbio su chi schierare in attacco. Tutti mi hanno ripagato nel migliore dei modi. Siamo stati attenti, devo fare i complimenti a Strakosha che ha ricevuto tante critiche, è stato fondamentale. Milinkovic? È arrivato a fine ritiro, avrei dovuto reinserirlo gradualmente. Ha subito un calo fisiologico, poi l'infortunio, sta tornando con quantità e qualità, dispiace non averlo avuto col Siviglia, saremmo voluti andare più avanti in Europa".