40 anni di Kakà. Quarant'anni di genio. Era il 22 aprile del 1982 quando l'ingegner Bosco Izecson Pereira Leite e la moglie Simone Cristina dos Santos Leite, insegnante di matematica hanno messo al mondo Ricardo Izecson dos Santos Leite. Ricardo era il piccolo di casa, finché tre anni dopo nascerà il fratello Rodrigo Izecson dos Santos Leite, Digao. In poco tempo, il piccolo Ricky diventa Cacà, perché Digao non riusciva a pronunciare il nome Ricardo. Il passaggio da Cacà a Kakà è stato breve, i primi quarant'anni di vita sono stati pieni di successi e trionfi, con il Milan e non solo.



