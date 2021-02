Un nuovo capitolo nella vicenda Jiangsu. Dopo le notizie di ieri, con il cambio nome del club da Jiangsu Suning a Jiangsu FC e la volontà di Zhang di cedere la società, dalla Cina arrivano novità sul club di Nanchino. Secondo quanto riporta Titan Sport, infatti, sarebbe sufficiente un penny, simbolico, per acquistare il club, purché l'acquirente si prenda a carico i debiti della società, stimati in 500 milioni di yen, poco più di 67 milioni di euro, la maggior parte stipendi non pagati. Lo scenario peggiore - continua Titan Sport - è il fallimento della società, possibile nel caso in cui Suning non riesca a trovare un accordo prima dell'inizio della nuova stagione (1 aprile). Zhang sarebbe in trattativa con il governo municipali di Wuxi (vicino a Shanghai, a 180 km da Nanchino), ma manca l'accordo.