L'Olympique Marsiglia ha appena toccato il fondo. Siamo solo a metà stagione, ma tutti nell'ambiente focese non vedono l'ora che arrivi maggio, per ricominciare tutto da capo. Dalle stelle della scorsa annata dove il Marsiglia conquistò il quarto posto in Ligue1, ad un solo punto di distanza dalla qualificazione alla Champions e la finale di Europa League poi persa contro l'Atletico Madrid, collezionando una delusione che seppur cocente, faceva, anzi avrebbe dovuto fare da preambolo ad un futuro più rose, alle stalle in cui si trova adesso.



UMILIATO - La debacle contro l'Andrezieux, squadra che milita nella quarta serie francese (equivalente alla nostra serie D), è costata l'eliminazione dalla Coppa di Francia, la quale era l'unico obiettivo stagionale rimasto, dato che il primo posto dista più di 20 punti e in Europa League il Marsiglia non si è qualificato ai sedicesimi, classificandosi addirittura all'ultimo posto del suo girone. GLI IMPUTATI - Nessun assolto in casa Marsiglia. L'allenatore Rudi Garcia è il primo che potrebbe pagarne le conseguenze, la panchina dell'Ex Roma vacilla e in Francia si parla già di un suo possibile sostituto. Tra l'altro, tra i vari nomi fatti dai quotidiani francesi, spicca quello di Vincenzo Montella. La dirigenza, rea di aver commesso errori durante la sessione di mercato, Strootman preso dalla Roma per 25 milioni di euro ha finora reso al di sotto delle aspettative; la punta tanto attesa quanto necessaria non è mai arrivata, sfumato l'affare Balotelli infatti, non c'è stato nessun rimpiazzo. Ed è proprio Balotelli che negli ultimi giorni è stato nuovamente accostato al Marsiglia dopo la rottura con il Nizza, anche se i supporters marsigliesi non gli perdonano il rifiuto della scorsa estate dove il giocatore preferì rimanere a Nizza. E infine i giocatori, anche loro accusati per lo scarso impegno mostrato finora.



CHE INCUBO! - Situazione che non fa di certo invidia a nessun'altra squadra quella del Marsiglia. Difficile che Balotelli possa fare da salvatore della patria qualora arrivasse, difficile persino che possa salvare il posto a Rudi Garcia, che forse mai avrebbe pensato di ritrovarsi in una tale posizione ad inizio stagione. L'anno della consacrazione è diventato un vero e proprio incubo che non finirà prima della fine della stagione.