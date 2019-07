L'affare James è sempre più intricato, con Napoli e Real Madrid che rimangono fermi sulle proprie posizioni e l'Atletico Madrid che attende il momento buono per piazzare l'assalto che rischia di risultare decisivo. Ecco perché Aurelio De Laurentiis ha attivato da tempo un piano B per non farsi cogliere impreparato e regalare comunque a Carlo Ancelotti quel calciatore di qualità che il tecnico emiliano reputa fondamentale per aumentare la competitività del suo reparto offensivo. L'ultima idea arriva dalla Francia, con l'emittente RMC Sport che accosta con grande forza il nome dell'attaccante classe '93 del Lione Nabil Fekir al Napoli.



VUOLE IL NAPOLI - Il nazionale francese va in scadenza di contratto a giugno 2020 e il club francese ha compreso come non esistano i margini per trovare un'intesa sul rinnovo, vedendosi dunque costretto a metterlo sul mercato e ad accontentarsi verosimilmente di una cifra ben inferiore rispetto alle aspettative. Nei giorni scorsi, il Betis Siviglia veniva considerato in pole position su Fekir, ma per RMC Sport il giocatore vorrebbe disputare le coppe europee per avere una vetrina più importante e il Napoli, qualificatosi alla Champions, gli offrirebbe anche questa garanzia.