Grande entusiasmo nel ritiro di Dimaro del Napoli. Dopo la vittoria in amichevole contro la Feralpisalò di ieri, questa mattina il presidente De Laurentiis ha trascorso qualche minuto coi tifosi nello store del club. Successivamente si è seduto in tribuna e i supporter del Napoli hanno chiesto di nuovo l’arrivo di James Rodriguez: “Portaci James”, il coro intonato. "Devo parlare? (tutti in coro rispondono di sì, ndr). Ieri vi avevo promesso che sarei venuto in mezzo a voi, mi piacerebe fare una foto con ognuno di voi ma lo capite da soli che non è possibile! Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, ovvero il mercato, dovete avere pazienza perché il mercato chiude il 2 settembre. Da qui a quella data possono cambiare tantissime cose. Noi siamo a trattare con chiunque, ma che sia coerente con il gioco e non per fare scena. Anche io ho bisogno di vincere ma per farlo bisogna usare la testa", la risposta di De Laurentiis ai tifosi del Napoli. L'accordo con James è già trovato, manca quello col Real Madrid che vuole cedere il colombiano in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. In corsa per James oltre al Napoli c'è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.