Il futuro di Bruno Génésio sulla panchina del Lione sarà deciso martedì 2 aprile, dopo la semifinale di Coppa di Francia contro il Rennes, e la prospettiva più probabile pare la riconferma. Così riporta la testata francese RMC Sport, che ricorda peraltro come Génésio diventerà questo weekend il 4° allenatore della storia dell'OL per numero di partite sulla panchina lyonnaise.



Il presidente del club Aulas ha incontrato i principali gruppi di tifosi, presso i quali il tecnico non gode di favore unanime, e ha ribadito loro che a decidere è la dirigenza del Lione e non la curva del Groupama Stadium. Il contratto di Génésio con l'OL scade a giugno. Arriverà l'agognato rinnovo?